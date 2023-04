per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn hat die aktuellen Zahlen der Geflüchteten vorgelegt. Die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, hat stark zugenommen.

Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 150.000 Menschen aus der Ukraine nach Baden-Württemberg. Davon wurden 1.763 in der Stadt Heilbronn registriert, so die Kommune. Im Vergleich dazu ist die Zahl der Asylbewerber in Heilbronn mit 393 sehr viel niedriger.

Seit Wochen fordert der Deutsche Städtetag mehr Geld für die Versorgung von Geflüchteten.

"Die Kommunen brauchen keine pauschale Beteiligung des Bundes oder der Länder, sondern eine, die sich an die Entwicklung der Flüchtlingszahlen orientiert."

Aussichten für das Jahr 2023

Für das Jahr 2023 seien die Zuweisungszahlen vom Kriegsgeschehen abhängig und aktuell noch nicht genau kalkulierbar, so der Deutsche Städtetag. Von Januar bis Februar 2023 wurden bereit 68 Geflüchtete aus der Ukraine in städtische Unterkünfte aufgenommen. Mit der Sicht auf die aktuellen Zahlen rechnet die Verwaltung mit 400 Aufnahmen von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine.