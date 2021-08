per Mail teilen

In Bereich des Heilbronner Hauptbahnhofs wird an den Weichen gearbeitet. Deshalb kommt es bei der S4 zu Einschränkungen. Fahrgäste müssen in Heilbronn umsteigen. Zwischen Leingarten und Heilbronn fahren nachts zeitweise Busse. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen.