Die Verlängerung der Nürnberger S-Bahn vom bayrischen Dombühl nach Crailsheim könnte bereits im Dezember 2024 ihren Betrieb aufnehmen. Das sagten Vertreter der bayrischen Regierung bei einem Gespräch mit Vertretern der baden-württembergischen Landesregierung und dem Schwäbisch Haller Landratsamt. Michael Knaus, der Erste Landesbeamte des Kreises Schwäbisch Hall sagte dem SWR: "Wir waren am Anfang natürlich etwas skeptisch. Es war ja nur eine Machbarkeitsstudie, aber es waren auch Vertreter aus dem Verkehrsministerium in Bayern und aus dem Verkehrsministerium aus Stuttgart, also aus Baden-Württemberg da. Und der bayrische Vertreter, wir mussten uns fast festhalten, hat das so überzeugt dargestellt, dass er davon ausgeht, dass im Fahrplanwechsel im Dezember 2024 die S-Bahn rollen wird." mehr...