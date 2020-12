per Mail teilen

Ein 32 Jahre alter Mann hat laut Polizei am Donnerstag in einer Stadtbahn zwischen Heilbronn und Weinsberg (Kreis Heilbronn) einen Mitfahrer geschlagen und dessen Brille beschädigt. Vorausgegangen war eine Diskussion zwischen den beiden Männern, weil der 32-Jährige ohne Maske in der Stadtbahn saß. Als das Opfer, ein 38 Jahre alter Mann, den 32-Jährigen daraufhin ansprach, schlug der ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, heißt es. Zwei Polizeibeamte, die ebenfalls im Zug saßen, konnten den Täter festhalten und der Bundespolizei übergeben. Der Mann hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut und muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.