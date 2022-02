Südwestmetall in Heilbronn-Franken: Sanktionen gegen Russland werden Region treffen

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs sind für die Metallindustrie in Heilbronn-Franken bisher noch völlig offen. Arbeitgeber sind verunsichert.

Der Handel mit russischen Geschäftspartnern wird schwerer. Aber wie schwer? Welche Auswirkungen der Angriff auf die Ukraine haben, hänge davon ab, welche Sanktionen konkret verhängt werden, sagte der Hans-Jörg Vollert, Vorstandsvorsitzender der Bezirksgruppe Heilbronn/Region Franken des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall dem SWR.

Geschäfte mit Russland abzubrechen sei "Bärendienst"

Zwar seien nur 20 Prozent der Unternehmen in Deutschland im Russlandgeschäft involviert, so Vollert. Doch alles abzubrechen, damit würde man sich einen Bärendienst erweisen.

Als Beispiel nannte er ein Projekt seines eigenen Unternehmens in Weinsberg (Kreis Heilbronn). Das liefere Anlagen, um in Russland Beton für den sozialen Wohnungsbau herzustellen. "Und die russischen Kunden fragen, was sie dafür können, dass sie in so einem Land leben", so Hans-Jörg Vollert . Über den russischen Angriff sei er schockiert, am Mittwoch hätte er damit noch nicht gerechnet.

Befürchtungen auch bei IHK

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken befürchtet Folgen für die Unternehmen. Zahlreiche Unternehmen in der Region hätten enge wirtschaftliche Beziehungen sowohl in der Ukraine als auch in Russland, heißt es.

"In der Region Heilbronn-Franken wird es sicherlich die Unternehmen treffen, die besonders stark vom Export abhängig sind. Das ist beispielsweise unser starker Maschinenbau."

Steigende Energiepreise würden dann indirekt wohl auch alle Unternehmen treffen.

Ministerin Hoffmeister-Kraut rechnet mit Auswirkungen auf Wirtschaft

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wirkt sich bereits auf Unternehmen auch in Baden-Württemberg aus. Das sagte Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bereits am Mittwoch bei einem Besuch des Unternehmens Ebm-Papst in Mulfingen (Hohenlohekreis).

Die Krise führe zu Problemen bei Lieferketten und Kundenbeziehungen, so die Ministerin. Trotzdem halte sie europäische Sanktionen für richtig.

Für die Wirtschaft in Baden-Württemberg spielen Russland und die Ukraine eine eher geringe Rolle. Bei den Exporten lag Russland 2021 mit einem Anteil von 1,7 Prozent aller Ausfuhren auf Platz 16. In die Ukraine gingen 0,3 Prozent aller ausgelieferten Waren.

Bundestagsabgeordneter Juratovic (SPD) fordert Solidarität mit Ukraine

Auch in der Politik in Heilbronn-Franken löste die kriegerische Entwicklung im Russland-Ukraine-Konflikt Bestürzung aus. Der Bundestagsabgeordnete der SPD, Josip Juratovic aus Heilbronn, sagte dem SWR:

"Dies ist ein schwarzer Tag für die Ukraine, aber auch für ganz Europa. (...) Damit nimmt die Eskalationsspirale der letzten Tage leider ihren traurigen Höhepunkt."

Juratovic forderte starke und klare Antworten auf diesen Völkerrechtsbruch, wie er sagte, und Solidarität mit der Ukraine. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte zuvor schärfste Sanktionen gegen Russland angekündigt. Juratovic sagte: "Klar ist, dass uns diese Sanktionen am Ende auch selbst weh tun werden."