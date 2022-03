Russland-Geschäft von Firmen aus Heilbronn-Franken: "Wenn Enteignungen kommen, müssen wir das hinnehmen"

Zahlreiche Firmen aus Heilbronn-Franken haben Russland-Exporte wegen des Kriegs gestoppt. Die Gefahr, dass das russische Militär ihre Teile zweckentfremdet, halten sie für gering.

Bis vor wenigen Wochen war Russland auch für einige Firmen aus Heilbronn-Franken ein Exportland. Das hat sich mit der russischen Invasion in der Ukraine schlagartig geändert.

Derzeit keine Lieferungen nach Russland aus Heilbronn-Franken

An russische Vetriebsstandorte würden keine Exporte mehr geliefert, sagte ein Sprecher des Ventilatoren- und Kältetechnikherstellers ebm-papst mit Sitz in Mulfingen (Hohenlohekreis) dem SWR. Der Automobilzulieferer Magna, der in Heilbronn-Franken zahlreiche Menschen beschäftigt, sagte auf Anfrage, dass die sechs russischen Werke des Unternehmens seit Kriegsbeginn ruhen.

Vollert Anlagenbau aus Weinsberg (Kreis Heilbronn) hat die Liefertermine russischer Kunden "mehr oder weniger ins Unendliche" geschoben, so der geschäftsführende Gesellschafter Hans-Jörg Vollert.

Auch der Schraubenhersteller Würth aus Künzelsau (Hohenlohekreis) hat seine Lieferungen nach Russland bis auf Weiteres eingestellt. Würth beliefert in Russland hauptsächlich die drei eigenen dort vertretenen Landesgesellschaften, teilte das Unternehmen auf SWR-Anfrage mit. Deren Kunden seien in erster Linie Handwerksbetriebe.

Ziehl-Abegg rechnet mit Insolvenz russischer Tochter

Der Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) hat in Russland nach Angaben eines Sprechers eine Tochterfirma mit eigener Produktion. Dort werden demnach Elektromotoren aus Deutschland zu Ventilatoren weiterverarbeitet. Seit Kriegsbeginn würden keine neuen Elektromotoren mehr geliefert. Der Produktionsstandort arbeite voraussichtlich so lange weiter, bis das Lager leer sei.

Der Sprecher geht davon aus, dass das russische Tochterunternehmen irgendwann Insolvenz anmelden muss. "Sollte es zu Enteignungen kommen, wie es die russische Regierung angedroht hat, müssen wir das hinnehmen", so der Sprecher von Ziehl-Abegg.

Vollert hält die Drohung Russlands, ausländische Firmen im Land zu enteignen, aber eher für "Säbelgerassel":

"Am Ende muss sich ein Staat gut überlegen, ob er Firmen enteignet. Das wird die Wirtschaft die nächsten 20, 25 Jahre nicht vergessen. Das wäre ein absolutes K.o.-Kriterium für die weitere Entwicklung eines Landes."

Ukrainischer Außenminister: Bosch-Teil in russischem Militärfahrzeug

Kaum ein Unternehmen schätzt die Gefahr als hoch ein, dass Teile aus ihrer Produktion in Russland trotz anders gedachter Bestimmung in russischen Militärfahrzeugen verbaut worden sein könnten. Dies ist offenbar bei einem Teil des Automobilzulieferers Bosch der Fall.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" gesagt, der ukrainischen Armee seien vor ein paar Tagen russische Infanteriefahrzeuge in die Hände gefallen. In einem dieser Fahrzeuge habe man Teile der Hauptantriebskomponenten von Bosch gefunden. Bosch habe jahrelang für das russische Militär notwendige Teile geliefert. Mit diesen Fahrzeugen marschiere Russland nun in der Ukraine ein.

Bosch weist Vorwurf zurück

Bosch hat den Vorwurf des ukrainischen Außenministers zurückgewiesen. Das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart teilte am Montag mit, dass die genannte Komponente nicht von Bosch an den Fahrzeughersteller geliefert worden sei, auch wenn es sich dabei um ein Teil aus der eigenen Produktion handele.

"Für die Belieferung von russischen Automobilkunden ist in den lokalen Verträgen grundsätzlich geregelt, dass Bosch-Produkte ausschließlich für zivile Anwendungen eingesetzt werden."

Magna: Teile passen nur auf bestimmte Autos

Firmen aus Heilbronn-Franken seien nicht alarmiert, dass mit ihren Teilen ähnliches passieren könnte. Der Automobilzulieferer Magna erklärte beispielsweise, dass das Unternehmen in Russland passgenau Karosserieteile wie etwa Heckklappen oder Stoßfänger für VW oder Hyundai herstelle.

Die Teile passten nur auf bestimmte Autos, universelle Teile stelle das Unternehmen in Russland nicht her, so der Sprecher. Dadurch sei die Gefahr, dass Teile vom russischen Militär zweckentfremdet würden, gering.

Keine "Dual Use"-Produkte

"Ich würde es ausschließen, dass wir da ein Thema haben", sagte auch der Sprecher von ebm-papst dem SWR. Die Firma habe vor dem Krieg in Russland etwa Kältetechnik für Supermärkte oder für die Lagerung von Gemüse vertrieben. "Das sind feste Teile, die in Gebäude eingebaut werden", so der Sprecher. Die Gefahr einer Zweckentfremdung für militärische Zwecke hält er für kaum gegeben.

Auch von Würth heißt es auf Anfrage, das Unternehmen habe aktuell keinen Anlass, anzunehmen, dass Würth-Produkte für russische Militärausrüstung verwendet würden.

Weder Ziehl-Abegg noch ebm-Papst vertreiben den Sprechern zufolge Produkte, die als sogenannte "Dual Use"-Güter eingestuft werden und damit prinzipiell sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind.

Tochter und Enkeltochter von ukrainischem Mitarbeiter in Sicherheit gebracht

Bei ebm-Papst gibt es laut dem Sprecher ein Task Force Team, das den Kontakt zu den neun Mitabeitern des Unternehmens in der Ukraine hält. Alle neun Ukrainer seien noch im Land, so der Sprecher. Allerdings wurden mit Beteiligung der Task Force die Tochter und die Enkeltochter eines ukrainischen Mitarbeiters nach Polen in Sicherheit vor dem Krieg gebracht.