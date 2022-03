Ukraine-Krieg gibt Rupp-Spritzguss aus Eppingen den Rest

Nach Corona- und der Halbleiterkrise treffen nun die Folgen des Ukraine-Kriegs das Familienunternehmen Rupp-Spritzguss aus Eppingen. Jetzt wurde ein Insolvenzverwalter bestellt.

Die Andreas Rupp GmbH, in der Region bekannt als Rupp-Spritzguss, mit Sitz in Eppingen (Kreis Heilbronn) befindet sich aktuell in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Der Kunststoffteile-Hersteller hatte schon mit der Corona- und der Halbleiter-Krise zu kämpfen - die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, vor allem in der Automobilindustrie, haben nun das Fass zum Überlaufen gebracht.

Restrukturierung läuft weiter

Im Unternehmen läuft bereits ein Restrukturierungsverfahren, heißt es in einer Pressemitteilung des Insolvenzbüros Schultze & Braun aus Achern (Ortenaukreis), das die Sanierung des Unternehmens begleitet. Dieses wird nun im vorläufigen Insolvenzverfahren fortgesetzt.

Das Ziel: Eine Neuaufstellung des Familienbetriebs in dritter Generation und damit der Erhalt des Standorts und der Arbeitsplätze. Die 100 Mitarbeitenden wurden bereits über das Verfahren informiert. Ihre Gehälter seien bis Ende April über das Insolvenzgeld abgesichert, heißt es weiter.

Folgen des Ukraine-Kriegs bringen Fass zum Überlaufen

Rupp-Spritzguss, das im nächsten Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiern will, stellt nach eigenen Angaben "Hightech-Spritzgussteile in höchster Qualität" her, vor allem für die Automobilindustrie. Die bisherigen Krisen hätte man meistern können, wird Geschäftsführer Andreas Rupp in der Mitteilung zitiert. Man habe schon früh begonnen die Produktionskapazitäten und -prozesse an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen.

"Wir sind […] sicher, dass wir unser Unternehmen auf dem jetzt eingeschlagenen Weg für die Zukunft neu aufstellen und wir im kommenden Jahr unser 60-jähriges Betriebsjubiläum feiern können."

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in der Automobilindustrie, die teilweise zu Werksschließungen, aber auch zu deutlich eingeschränkter Produktion der deutschen Automobilhersteller geführt haben und damit auch zu einem erneuten deutlichen Umsatzeinbruch bei Rupp-Spritzguss, konnte man mit der bisherigen Planung aber nicht mehr abfangen. Daher hat das zuständige Amtsgericht Heilbronn nun einen Insolvenzverwalter bestellt.

Insolvenzverwalter sieht Chancen

Während der Neuausrichtung des Eppinger Unternehmens läuft die Produktion weiter. Alle Aufträge werden plangemäß bearbeitet und geliefert, heißt es vonseiten des Insolvenzbüros. Aktuell verschafft sich Insolvenzverwalter Holger Blümle einen Überblick über die Lage vor Ort.

"Neben der Automobilbranche ist Rupp auch für Kunden aus der Elektroindustrie, der Medizintechnik, dem Maschinenbau, der Haushaltsgeräte- und Möbelindustrie und der Bürotechnikbranche tätig. Ich sehe auch daher Chancen für die Restrukturierung."

Da es sich bisher allerdings erst einmal um ein sogenanntes vorläufiges Insolvenzverfahren handele, das die Vorstufe zum eigentlichen Insolvenzverfahren darstellt, könne man bisher keine konkreteren Aussagen zur Zukunft des Traditionsunternehmens machen, so Blümle.