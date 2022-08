Runder Tisch zur Innenstadt-Belebung

Die Stadt Neckarsulm will Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt dauerhaft unterstützen und die Innenstadt beleben. Dazu wollen sich die Beteiligten an einem runden Tisch zusammensetzen. Der Runde Tisch soll die Akteure in der Neckarsulmer Innenstadt zusammenführen und die Innenstadt-Organisation stärken, so die Stadt. Im Mai soll es Gesprächsrunden mit Experten geben. Im Juni ist ein Workshop angekündigt. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr einen Zehn-Punkte-Plan zur Belebung der Innenstadt beschlossen, um sie attraktiver zu machen. Nach ersten Maßnahmen, Aktionen und Veranstaltungen wird jetzt mit dem Runden Tisch das nächste Projekt in Angriff genommen.