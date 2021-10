Nach Ausbruch von Straftätern: Runder Tisch zu "Maßregelvollzug"

Die Stadt Weinsberg, das Zentrum für Psychiatrie und die Polizei wollen am Mittwoch Fragen zum Maßregelvollzug im Klinikum am Weissenhof klären. Anlass sind die Ausbrüche mehrerer Straftäter in den letzten Wochen. Im September waren vier Straftäter aus der Fachklinik in Weinsberg geflüchtet. Auch Anfang Oktober musste nach einem geflohenen Straftäter, diesmal aus dem offenen Vollzug, gefahndet werden. Dabei habe es Missverständnisse bei der Kommunikation zwischen Polizei und Stadt gegeben, sagte Weinsbergs Bürgermeister Stefan Thoma (parteilos). Die Stadt sei erst spät über die Entweichung der Patienten aus dem Zentrum für Psychiatrie informiert worden. Die Missverständnisse sollen nun in einem runden Tisch zum "Maßregelvollzug" ausgeräumt werden.