Rund 30.000 Besucher bei "Haigern Live!" erwartet

Die Organisatoren des Open-Air-Festivals "Haigern Live!" bei Talheim (Kreis Heilbronn) hoffen in diesem Jahr auf rund 30.000 Besucherinnen und Besucher. Vom 22. bis 25. Juli treten insgesamt 17 Bands auf – unter anderem Milow, Bosse und Lotte. Mit den Erlösen werden die Kinderfreizeiten auf dem Haigern unterstützt. André Späth vom Organisationsteam sagte dem SWR, dass man gerne an die Besucherzahlen aus den Vorjahren von 30.000 und 35.000 Besuchern anknüpfen möchte. Die Kapazitäten auf dem Gelände seien da. Sie seien auf jeden Fall darauf vorbereitet und jetzt müsse nur noch das Wetter passen, so Späth weiter. Ohne Regentag habe er gar keine Sorgen, dass man das Ziel auch wieder erreichen werde, so Späth.