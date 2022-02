Rund 130.000 Euro für Brand-Opfer in Neuenstadt

In einer privaten und einer städtischen Spendenaktion wurden insgesamt 130.000 Euro für die betroffene Familie gesammelt, die einem Brand in Neuenstadt (Kreis Heilbronn) zum Opfer gefallen war.

Am vierten Advent 2021 brannte am frühen Morgen die Wohnung einer fünfköpfigen Familie in Neuenstadt am Kocher ab. Zwei vierjährige Kinder, Zwillinge, starben bei dem Brand.

Mehrere Spendenaktionen für betroffene Familie

Direkt nach dem Brand riefen die Stadt und eine Bekannte der Familie, Julia Scuccia, zu Spenden auf. Die städtische Spendenaktion konnte 45.000 Euro, die private, auf der Webseite "gofundme" eingerichtete Spendenaktion rund 86.000 Euro von etwa 2.800 Spenderinnen und Spendern sammeln.

"Wir haben da unbürokratisch das Angebot gemacht, die Abwicklung zu übernehmen und das Geld der Familie gesammelt zukommen zu lassen."

Das Geld aus der privaten Spendenaktion sei auch schon auf dem städtischen Konto eingegangen. Insgesamt rund 130.000 Euro will Neuenstadt nun an die betroffene Familie überweisen.

Ermittlungen und Gutachten noch nicht abgeschlossen

Wie es zu dem Brand kommen konnte, das ist weiter Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn. Das Brandgutachten liege noch nicht abschließend vor, so Annika Grundbrecher, die den Fall bei der Polizei betreut. Was man schon sagen könne: Das Feuer muss im Zimmer der beiden verstorbenen Zwillinge ausgebrochen sein.

Schon im Vorfeld zum Brand sollen die beiden Vierjährigen "gezündelt" haben. Ob das allerdings auch die Ursache für den Brand war, das sei noch nicht bekannt.

Anklage gegen Vater steht noch aus

Außerdem muss weiter ermittelt werden, ob Schlimmeres hätte verhindert werden können. Die Rauchmelder in der Wohnung der betroffenen Familie waren abmontiert oder außer Betrieb. Der Familienvater soll dafür verantwortlich sein.

Es sei nicht auszuschließen, dass die Rauchmelder den Ausgang des Brands hätten mildern können, heißt es vonseiten der Polizei. Anklage gegen den 29-Jährigen wurde noch nicht erhoben, so die Staatsanwaltschaft.

Nach Paragraf 60 des Strafgesetzbuchs kann das Gericht von einer Strafe absehen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: "Wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre", heißt es.

Mutter der verstorbenen Kinder aus künstlichem Koma geweckt

Nach Informationen der Heilbronner Stimme wurde inzwischen auch die schwerverletzte 27-jährige Mutter der beiden Verstorbenen aus dem künstlichen Koma "zurückgeholt". Sie befinde sich noch immer in einer Spezialklinik für Brandverletzungen und es sei noch "völlig offen", wann sie das Krankenhaus verlassen könne, berichtete die Großmutter der Zeitung. Der ebenfalls schwerverletzte 8-jährige Sohn der Familie und dessen Vater seien aktuell bei ihr untergekommen, heißt es.