Rund 1.000 Menschen bei Impfbefürworter-Kundgebung in Heilbronn

In Heilbronn kamen am Samstag nach SWR-Schätzung rund 1.000 Menschen zur Kundgebung "Für solidarisches Handeln in der Pandemie".

Damit dürfte es die größte Veranstaltung von Impfbefürwortern in Heilbronn-Franken gewesen sein. Man wollte sich außerdem gegen Rechts stellen und zeigen, dass es keine Spaltung der Gesellschaft durch Pandemie oder Politik gebe. Dies werde von Querdenkern und Rechten behauptet, die die Impfgegner-Demos unterwandern, so Veranstalter Roland Schweizer. Überwältigt von Zuspruch Er zeigte sich am Samstag überwältigt vom großen Zuspruch, den seine Aktion erfahren hat. Bereits im Vorfeld habe er Zusagen von allen "demokratischen Parteien" aus dem Gemeinderat erhalten, ebenso von der Gewerkschaft Verdi und Martin Uellner, dem Vorsitzenden der Kreisärzteschaft Heilbronn. Solidarität und Kommunikation als Stärken der Gesellschaft Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) betonte in seiner Ansprache die Bedeutung von Solidarität während der Pandemie: "Eine große Stärke in unserer Gesellschaft ist der Zusammenhalt." Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) bei der Kundgebung "Für solidarisches Handeln in der Pandemie" in Heilbronn. SWR Dennoch dürfe man Impfgegner nicht alle mit Querdenkern "über einen Kamm scheren" und müsse auch mit ihnen das Gespräch suchen. Viele hätten auch rationale Argumente und Ängste, die es im Gespräch zu widerlegen, beziehungsweise zu stillen gelte, so der OB. Überzeugungsarbeit bei Impfgegnern leisten Martin Uellner betonte, dass Impfen der einzige Weg aus der Pandemie sei. Man müsse Überzeugungsarbeit bei Impfgegnern leisten. "Ich sehe es als unsere gesellschaftliche Pflicht an, sich impfen zu lassen, sofern möglich." Rund 1.000 Menschen kamen zur Kundgebung "Für solidarisches Handeln in der Pandemie" in Heilbronn. Zum Teil auch mit Schildern. SWR Mit seinen Erfahrungen aus rund 200.000 betreuten Impfungen als Arzt und seinem Wissen über Nebenwirkungen von Impfungen wolle er vor allem mit irrationalen Argumenten und Ängsten aufräumen. Denn auf 100 Impfungen, so Uellner, kommen nur etwa 0,1 Nebenwirkungen. Impfschäden nach beispielsweise einem Jahr könne es gar nicht geben, sagte er. Kritik am Gesundheitssystem und Solidarität mit Pflegenden Die stellvertretende Landesvorsitzende von Verdi Hanna Binder kritisierte das Gesundheitssystem und den Umgang mit Pflegekräften. Sie hoffe, dass man aus dieser Pandemie lerne. "Vor der Pandemie galt ein leeres Bett [im Krankenhaus] als Inbegriff der Geldverschwendung. Jetzt suchen sie händeringend nach jedem leerstehenden Bett." Der Kiliansplatz in Heilbronn war bis in die letzte Ecke gefüllt. SWR Außerdem forderte sie auch die Freigabe von Patenten auf Impfstoffe, sodass auch wirtschaftlich schwächere Länder, die zwar gerne impfen würden, es sich aber nicht leisten können, ihrer Bevölkerung eine Corona-Impfung ermöglichen können. "Gebt die Patente frei" steht auf dem Schild einer Kundgebungs-Teilnehmerin. SWR Gedenkminute für Corona-Tote Abgeschlossen wurde die Kundgebung von den Kirchen mit einer Gedenkminute für Menschen, die an Corona verstorben sind. Rund 120.000 Corona-Tote gab es in Deutschland bereits, das seien so viele Menschen, wie Heilbronn Einwohner habe, erklärte Roland Schweizer. Er selbst hatte seinen Vater beim Sterben begleitet, auch dieser starb an Corona. Mit ein Grund für ihn, zu der Kundgebung am Samstag aufzurufen.