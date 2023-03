Ziehl-Abegg baut Werk für Wärmepumpen-Ventilatoren in Polen

Der Run auf Ventilatoren für Wärmepumpen ist ungebrochen groß. Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg setzt daher auf ein neues Werk in Polen. Im Herbst soll es in Betrieb gehen.

Der Ventilatoren-Hersteller Ziehl-Abegg mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) verzeichnet weiter eine große Nachfrage nach Produkten für Wärmepumpen. Immerhin habe sich die Lieferzeit von zwei auf knapp ein Jahr verkürzt, sagte Ziehl-Abegg-Sprecher Rainer Grill auf SWR-Anfrage.

Ventilatoren für Wärmepumpen sollen in Polen prouziert werden

Durch sein neues Werk in Polen wolle das Unternehmen seine Produktions-Kapazitäten erhöhen. Das Werk in Polen befinde sich im Bau. Vergangenen Herbst sei Spatenstich gewesen, so Grill, in diesem Herbst soll es in Betrieb gehen.

"Der Run auf die Ventilatoren, die in Wärmepumpen eingebaut werden, ist nach wie vor wahnsinnig groß."

In Polen sollen demnach weitgehend Ventilatoren für Wärmepumpen für den europäischen Markt hergestellt werden. Am Donnerstag hatte der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie beim Absatz von Wärmepumpen ein Plus um 53 Prozent gemeldet.