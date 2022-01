Polizei spricht von ruhiger Silvesternacht

per Mail teilen

Die Silvesternacht ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Heilbronn insgesamt relativ ruhig verlaufen. Die Menschen hätten sich überwiegend an die Regeln gehalten, sagte ein Sprecher. Vereinzelt habe es Einsätze gegeben: Rund 40 wegen Ruhestörung, acht wegen Schlägereien und fünf Fälle von Körperverletzung. Aufgrund von kleineren Hecken- oder Buschbränden durch Feuerwerkskörper hätten Polizei und Feuerwehr fünfmal ausrücken müssen. In Heilbronn wurde außerdem ein Kleidercontainer vorsätzlich in Brand gesteckt. Darüber hinaus habe es zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden gegeben, wohl unter Alkoholeinfluss. Außerdem seien zehn Jugendliche gemeldet worden, die aus ihren Einrichtungen ausgebüxt sind, um woanders Silvester zu feiern.