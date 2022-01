Corona-Soforthilfe: Viele Rückzahlungen in Heilbronn-Franken befürchtet

per Mail teilen

Viele Selbstständige hatten Soforthilfe beantragt. Jetzt befürchten sie, dass sie Geld zurückzahlen müssen. Rücklagen sind aber oft aufgebraucht. Die komplizierte Lage verständlich erklärt.

Am 22. März 2020 trat der erste Lockdown in Kraft. Geschäfte, Gastronomie, Friseursalons oder Kosmetikstudios mussten schließen. Die Corona-Soforthilfe sollte den Betroffenen helfen.

Klein-Unternehmen und Soloselbstständige hatten zwischen 9.000 und 30.000 Euro erhalten, um Einnahmeausfälle zu kompensieren.

Friseure zählten häufig zu den Unternehmern, die vom Lockdown betroffen waren SWR

Rückzahlungsforderungen werden geprüft

Noch bis 16. Januar haben Kleinunternehmen und Selbstständige Zeit, Angaben zu machen. Dann endet das sogenannte Rückmeldeverfahren bei der L-Bank. Dabei wird geprüft, ob es Rückzahlungsforderungen gibt.

Bei der Antragsstellung musste ein erwarteter Liquiditätsengpass angegeben werden. Falls dieser geringer war als zunächst angegeben, droht eine Rückzahlung - zum Beispiel, weil nachträglich festgestellt wird, dass die Kosten im Betrachtungszeitraum geringer waren als bei Antragstellung erwartet, oder weil die Einnahmen höher ausfielen, heißt es auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg.

Kritik an Bemessungs-Zeitpunkt

Kritisiert wird vor allem die Festsetzung des Zeitraum, auf den sich die Berechnung bezieht. Denn der Förderanspruch wird ab dem Zeitpunkt der Antragstellung berechnet. Betrachtet werden drei Monate. Es gab aber Antragsteller, die ihre Notlage erstmal selbst in den Griff bekommen wollten und die Soforthilfe erst spät beantragt haben.

Das sei ein großes Problem, sagt Jens Schmitt, Obermeister der Friseur-Innung Heilbronn-Öhringen. Das sei im Voraus nicht richtig kommuniziert worden.

"Von daher waren dann diese Umsatzausfälle gar nicht mehr berücksichtigt und das ist eine Katastrophe für viele."

Dazu kommt: In solchen Fällen fielen Wochen oder sogar Monate in den Bemessungszeitraum, als die Geschäfte wieder geöffnet waren.

"Wenn sie Mitte April erst den Antrag gestellt haben, fallen die ersten Wochen einfach raus."

Die Bedingungen für die Anträge hätten sich immer wieder geändert, so Monika Dietrich von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

Viele Rückzahlungen befürchtet

Schmitt geht in seinem Bereich von 80 bis 90 Prozent der Betriebe aus, auf die Rückzahlungen zukommen.

Er selbst habe die Berechnung schon gemacht mit dem Ergebnis, dass er alles komplett zurückzahlen müsse.

Rücklagen aufgebraucht

Die Frage sei, wo man das Geld so schnell hernehmen solle, so Schmitt. Durch die Corona-Regeln sei der Umsatz nicht auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Neben den Friseuren seien auch andere körpernahe Dienstleistungen betroffen, wie zum Beispiel Kosmetik-Studios, so die Handwerkskammer.

"Ich habe jetzt von einigen Kollegen gehört: Wenn sie wirklich zurückzahlen müssen, drehen sie den Schlüssel rum und machen nicht mehr auf - weil sie dann einfach mit den Rücklagen am Ende sind."

Auch Monika Dietrich von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken berichtet, dass viele Unternehmen sagen, sie hätten das Geld einfach nicht.

Es müsse eine Liquiditätslücke nachgewiesen werden, so der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes im Main-Tauber-Kreis, Frank Bundschu. Das bedeute, man müsse tatsächlich auch Ausgaben gehabt haben.

Frank Bundschu, Dehoga-Vorsitzender im Main-Tauber-Kreis SWR Rosi Düll

"Es gibt kleine Unternehmen, die eben keine großen Ausgaben haben oder die Ausgaben dann soweit zurückgestellt haben, dass eben keine Liquiditätslücke entsteht."

Diese Betriebe müssten das Geld jetzt zurückzahlen, weil sie die Lücke auf dem Papier nicht mit einem Minus nachweisen können.

So reagiert die IHK

Die Enttäuschung und der Ärger derjenigen, die zurückzahlen müssen, sei verständlich, heißt es von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken. Allerdings seien die Bedingungen sowie die Überprüfung zum Zeitpunkt der Antragstellung bekannt gewesen.

Aus Sicht der IHK ist es nun wichtig, dass "Rückzahlungsaufforderung und -zeitpunkt so spät wie möglich in 2022 oder sogar in das Jahr 2023 verschoben werden sollten." Zahlreiche Unternehmen hätten aber bereits vor Start des Rückmeldeverfahrens zurückbezahlt.