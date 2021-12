per Mail teilen

Die Supermarktkette Kaufland mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat die Schokorosinen des Herstellers Encinger SK zurückgerufen. Das betroffene Produkt K-Classic Schoko Rosinen in Vollmilchschokolade kann möglicherweise Erdnüsse enthalten, auf die Allergiker reagieren. Die Schokorosinen können in allen Filialen zurückgegeben werden.