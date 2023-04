Lidl ruft Mikrowellen-Popcorn zurück

per Mail teilen

Lidl ruft Mikrowellen-Popcorn des spanischen Herstellers Liven zurück. Betroffen ist die Marke McEnnedy in den Varianten süß und salzig.

Mikrowellen-Popcorn der Marke McEnnedy des spanischen Herstellers Liven wird derzeit zurückgerufen. Betroffen sind die Varianten süß und salzig, in der Packungsgröße 3 x 100 Gramm. In dem Produkt wurde ein Pestizid über dem gesetzlichen Höchstgehalt nachgewiesen. Das Produkt wurde auch beim Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) verkauft.

Es geht dabei um Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.11.24, 21.11.24, 22.11.24, 23.11.24, 15.12.24. Käufer können es in allen Lidl-Filialen zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet.