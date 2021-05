per Mail teilen

Im Pandemiejahr 2020 sind die Gewerbsteuereinnahmen in fast allen Stadt- und Landkreisen der Region zum Teil deutlich zurück gegangen. Nur im Landkreis Heilbronn gab es ein Plus von zwei Prozent. Im Main-Tauber-Kreis gab es ein Minus von 8,7 Prozent, und in der Stadt Heilbronn gingen die Gewerbsteuereinnahmen um über 19 Prozent zurück. Die Kreise Schwäbisch Hall und Hohenlohe kamen mit leichten Verlusten davon.