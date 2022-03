Rückenleiden sind häufigste Ursache für Krankschreibungen

per Mail teilen

Rückenbeschwerden sind derzeit die häufigste Ursache für Krankschreibungen, so die Kaufmännische Krankenkasse KKH in Heilbronn. Demnach sind im ersten Halbjahr 2021 bundesweit rund ein Fünftel der eingereichten Atteste auf Erkrankungen des Bewegungsapparates zurückzuführen. Als Ursache vermutet die KKH unter anderem die Arbeitsbedingungen im Homeoffice. Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten viele Berufstätige von zu Hause aus - dort fehle es aber häufig am geeigneten Bürostuhl oder Schreibtisch. Die Folgen seien Nacken-, Schulter- und Rückenbeschwerden. Zum anderen könnten auch psychische Belastungen Verspannungen und Schmerzen verursachen. Die KKH rät Unternehmen, einen stärkeren Fokus auf die Gesundheit im Homeoffice zu legen und ihr betriebliches Gesundheitsmanagement den neuen Herausforderungen anzupassen.