Zum Jahreswechsel blickt Eppingens Oberbürgermeister auf ein bewegtes Jahr zurück. Auch 2024 rechnet er mit vielen Herausforderungen für die Kommune - vor allem beim Klimawandel.

Die Zeit zwischen den Jahren hat auch Klaus Holaschke (parteilos), Oberbürgermeister von Eppingen (Kreis Heilbronn) und gleichzeitig Vizepräsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, genutzt, um innezuhalten und auf das vergangene und kommende Jahr zu blicken. Im SWR-Gespräch erzählt er von vielen Herausforderungen, die hinter ihm und seiner Kommune liegen.

Herausforderungen so weit das Auge reicht

Beim Blick zurück beschäftigen den Oberbürgermeister vor allem die Herausforderungen. 2023 war beispielsweise geprägt vom Fachkräftemangel, sowohl in den Kitas als auch in technischen Berufen oder der Stadtverwaltung. Das habe sich auch auf die Handlungsfähigkeit von Eppingen und vieler anderer Kommunen ausgewirkt. Hoffnungen, dass Krisen wie der Krieg in der Ukraine gelöst werden könnten, hätten sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, es seien neue Krisen und Aufgaben hinzugekommen.

Klimakrise und Unterbringung von Geflüchteten größte Themen

Im Jahre 2024 sieht Holaschke vor allem zwei große Herausforderungen oder wie er sagt "herausragende Überschriften": zum einen die Bekämpfung des Klimawandels, zum anderen die weiterhin angespannte Situation um die Unterbringung von geflüchteten Menschen.

Die Kommunen könnten diese Aufgabe alleine nicht mehr stemmen. Einerseits müsse man den Geflüchteten gerecht werden, andererseits sehe man sich zunehmend einer sozialen Frage gegenüber, denn Wohnraum wird nicht nur knapper, sondern auch teurer.

Der Klimawandel oder die Reduzierung des CO2-Ausstoßes seien darüber hinaus Themen, die sich jede Gemeinde und jede Stadt im kommenden Jahr auf die Agenda schreiben müsse, fordert der Eppinger OB. In seiner Kommune wolle man mit den geplanten Solarparks den eigenen CO2-Ausstoß verringern und in das Thema Windkraft will Holaschke 2024 "weiter einsteigen".

Holaschke sagte dem SWR, als Vater stelle man sich da auch die Aufgabe, für eine Welt zu kämpfen, die auch "für die Enkel oder die Enkel der Enkel noch lebenswert ist".

Ehrenamt wieder stärker

Doch nicht nur Herausforderungen, Krisen und schlechte Nachrichten haben das Jahr des Stadtoberhaupts geprägt. Sehr positiv sei für Holaschke beispielsweise die Wiederauflage der kleinen Gartenschau in Form des Kultursommers gewesen. Nicht nur die vielen positiven Rückmeldungen und die Begeisterung der Menschen auch über Eppingen hinaus nimmt der OB als Anlass zur Freude. Auch das "gestärkte Ehrenamt" stimme ihn hoffnungsvoll. Während der Corona-Pandemie sei da viel weggebrochen. Mit der Gartenschau 2022 und dem Bürgerpark-Verein habe man allerdings wieder viele Menschen gewinnen können, die sich auch im vergangenen Jahr weiterhin ehrenamtlich in der Kommune eingesetzt haben. "Das war ein sehr hoffnungsvoller Sommer, den wir erlebt haben", so Holaschke.

OB wünscht sich für 2024 Frieden in jeder Hinsicht

Für 2024 wünscht sich Holaschke weiterhin eine rege Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen an der Gestaltung der Stadt Eppingen. Darüber hinaus vor allem Frieden: Frieden in den Kriegsgebieten, auch in denen, die keinen direkten Einfluss auf die Kommunen im Land haben. Aber auch Frieden in der Gesellschaft, in der Politik. Er appelliert: Entscheidungen sollten auf fachlichen Diskussionen basieren, nicht auf aktuellen Stimmungen. Er wünscht sich Zusammenarbeit, Konstruktivität und Kompromisse. "Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch ein gutes [Jahr] 2024 vor uns", ist sich der Oberbürgermeister sicher.