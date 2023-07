Die Ruderschwaben zählen zu den drei ältesten Vereinen in Heilbronn. Nach einem langen Kampf, eröffneten sie am Freitag mit prominentem Besuch ihr neues Bootshaus.

Seit 1879 rudern die Heilbronner Ruder Schwaben auf dem Neckar. Ein Traditionsverein mit einer langjährigen Geschichte. Jetzt können sie beruhigt in die Zukunft blicken. Denn am Freitag eröffnete ihr neues Bootshaus im Wertwiesenpark.

Trotz der anfänglichen Startschwierigkeiten ist die Heilbronner Rudergesellschaft (HRG) mit dem Endergebnis auf dem Teilgelände des Freibades Neckarhalde mehr als zufrieden. Das alte sogenannte Schwabenhaus in der Badstraße diente lange Zeit für die Vereinsmitglieder als Ort der Begegnung. 1944 wurde das Vereinsheim bei den Luftangriffen auf Heilbronn schwer beschädigt. Nach dem Wiederaufbau und knapp 80 weiteren Jahren, freuen sie sich jetzt ihr neues Haus einweihen zu dürfen, so Gerhard Vollmer, Ehrenmitglied der Ruderschwaben.

Mehr Platz für die Vereinsmitglieder

Das neue Bootshaus bietet auf 4.600 Quadratmeter ausreichend Platz für die Boote in einer zusätzlichen Bootshalle mir direkter Anbindung zum Neckar. Ausgestattet ist das Vereinsheim zusätzlich noch mit einem Fitnessraum, einem Mehrzweckraum mit Küche, Umkleiden und einer Werkstatt. Die Freude auf die kommenden Jahre, in welchen in den neuen Räumlichkeiten trainiert und gefeiert werden kann, ist groß, so Vollmer.

Die Ruderschwaben sind ein Traditionsverein

"Wir pflegen seit dem 19. Jahrhundert die Traditionen des Ruderns."

Laut Vollmer ist der Verein der drittälteste in Heilbronn und der sechstälteste in Deutschland. Ihnen sei es wichtig, die Traditionen seit dem 19. Jahrhundert weiterzuführen und zu pflegen. Er selbst ist seit 60 Jahren aktiv und zählt mittlerweile zu den Ehrenmitgliedern. Für die weiteren Jahre wünscht er sich wieder einen größeren Zuwachs an Vereinsmitglieder, um die Vereinsstrukturen wieder anzupassen.

Der Verein schnupperte schon Olympialuft

Besonders stolz sind die Mitglieder der Ruderschwaben auf ihre ehemaligen Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer. Darunter Carina Bär-Menningen, die 2016 die Goldmedaille in Rio de Janeiro im Frauen Doppel-vierer geholt hat und 2012 in London die Silbermedaille mit heimbrachte. Auch Welt- und Europameister sind aus den Reihen der Heilbronner Rudergesellschaft hervorgegangen. Sie seien stolz auf die Erfolge, doch in der kommenden Zeit wird es wohl erstmal keine weiteren geben, so Vollmer.

Eröffnungstag des neuen Bootshauses

Am Freitag fand nach über zwei Jahren Aufbau die Eröffnungsfeier statt. Geladen waren unter anderem der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD), der baden-württembergische Innenminister Strobl (CDU) und die ehemaligen Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer. Carina Bär-Menningen sagte, sie sei sehr stolz auf ihren Verein, dass dieser es geschafft habe, solch ein modernes Haus auf die Beine zu stellen, in welchem man sich wohlfühlen kann.