Der Waldenburger Explosionsschutzspezialist R.Stahl vermeldet ein positives drittes Quartal - trotz schwieriger Marktbedingungen.

Die R.Stahl AG in Waldenburg (Hohenlohekreis) hat im dritten Quartal den Umsatz um knapp 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Auch das Konzernergebnis ist nach einem Verlust im vergangenen Jahr, mit 5,2 Millionen Euro wieder im Plus. Das hat das Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben.

Erst Corona jetzt Krieg und Inflation

Die spürbare Erholung aus dem zweiten Quartal hat sich damit fortgesetzt, heißt es. Und das trotz schwieriger Rahmenbedingungen: Im Vorjahr habe das Unternehmen noch deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie gespürt. Jetzt seien sowohl das dritte als auch das vorangegangene Quartal geprägt von Schwierigkeiten bei Lieferketten, dem Russland-Ukraine-Konflikt sowie der zunehmenden Inflation.

Umsatzsteigerung bei sicherer Gasversorgung

Für das Gesamtjahr 2022 erwartet R.Stahl eine Umsatzsteigerung, vorausgesetzt seien allerdings eine gesicherte Gasversorgung, eine Entspannung bei den Lieferkettenproblemen und die Möglichkeit, Kostensteigerungen weitergeben zu können. Das Waldenburger Unternehmen hat nach eigenen Angaben weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.