RS-Viren: Entspannung in Heilbronner Kinderklinik

In der Kinderklinik der SLK-Kliniken in Heilbronn entspannt sich die Situation mit dem RS-Virus. Aushelfende Beschäftigte konnten wieder auf ihre Stammstationen zurückkehren.

In der Kinderklinik der SLK-Kliniken in Heilbronn hat sich die Situation im Vergleich zu den Vorwochen weiter entspannt. Nach wie vor gebe es aber viele Kinder die wegen des RS-Virus, Grippe oder Corona behandelt werden müssten. Die SLK-Klinik konnte mittlerweile Pfleger, die in der Kinderklinik aufgrund der hohen Belastung aushelfen mussten, wieder auf ihre eigentlichen Stationen zurückschicken.

Trend der Entspannung setzt sich fort

Damit bestätige sich der Trend der letzten Wochen, teilte ein Sprecher der SLK-Kliniken auf SWR-Anfrage mit. Die Situation könne sich aber auch schnell wieder anspannen. Alle in der Kinderklinik betreuten Kinder seien in ihren Zimmern untergebracht.