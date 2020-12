In Heilbronn hat der Verein "Miteinander" den Schulen in städtischer Trägerschaft Geld für den Betrieb von Routern gestiftet. So soll ein Fernunterricht in Corona-Zeiten erleichtert werden.

Die Entwicklung der Corona-Zahlen in Heilbronn bereitet Bürgern und Politikern Sorge: Am Donnerstag erreichte der Stadtkreis eine Sieben-Tages-Inzidenz mit einem neuen Höchstwert von 318. Wegen der hohen Inzidenz könnte es ab kommenden Montag in Heilbronn bereits Fernunterricht geben, der an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen ab der 8. Klasse gelten soll. Die Corona-Pandemie stellt Bildungseinrichtungen schon seit dem ersten Lockdown im Frühjahr vor große Herausforderungen. So ist die Digitalisierung noch lange nicht auf dem Stand, um reibungsloses Home-Schooling ermöglichen zu können. Heilbronner Verein "Miteinander" übergibt Spende und Router an Silcherschule In Heilbronn will der Verein "Miteinander" zumindest ein Stück weit Abhilfe schaffen und stiftet den 35 Schulen im Stadtgebiet 10.000 Euro für die Sim-Karten bis Jahresende. Die 125 Router sind von der Stadt. Der Verein und die Heilbronner Sozialbürgermeisterin Agnes Christner (SPD) haben dafür am Freitag den Scheck und fünf Router symbolisch an der Silcherschule übergeben Router werden an die Silcherschule in Heilbronn übergeben, mit dabei Agnes Christner, Sozialbürgermeisterin (2.v.l.) SWR Die Router werden von den Schulen dann den Kindern zur Verfügung gestellt, die zu Hause nicht über die technischen Möglichkeiten für den Fernunterricht verfügen, so Christner.