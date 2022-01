Rotkreuzklinik will Geburtshilfe wiedereröffnen

Die Rotkreuzklinik in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hofft, ab Frühjahr die vorübergehend geschlossene Geburtshilfe wieder eröffnen zu können. Die Geburtshilfe war zum Jahreswechsel wegen Hebammenmangels geschlossen worden. Klinik-Geschäftsführerin Alexandra Zottmann glaubt an eine Wiedereröffnung im Frühjahr. Es brauche einfach eine Mindestanzahl an Personen, um ein sinnvolles Dienstsystem aufrecht zu erhalten. Für den Neustart brauchen sie fünf Hebammen, so Zottmann weiter. Neue Mitarbeiter sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt durch eine intensive Suche, auch auf Social Media, gefunden werden.