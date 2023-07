per Mail teilen

In Bad Rappenau ist eine Autofahrerin in den historischen Schienenbus "Roter Flitzer" gekracht. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Auch eine Vollbremsung des Lokführers konnte den Crash mit dem "Roten Flitzer" in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) nicht verhindern. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin war am Montagnachmittag im Ortsteil Obergimpern mit ihrem Pkw aus einer Hofeinfahrt in den Mühlbergweg gefahren. Wegen einer Baustelle musste die Frau mit ihrem Auto über die nur selten genutzten Bahnschienen der Krebsbachtalbahn fahren. Dabei übersah sie laut Polizei das historische Schienenfahrzeug, das ihr entgegenkam.

"Roter Flitzer" schiebt Pkw bis an die Hauswand

Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der Frau zurück in ihre Hofeinfahrt geschoben. Erst an der Hauswand kam das Auto zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.