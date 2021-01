Die Gemeinde Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) sucht einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 14. März. Drei Wochen vor Bewerbungsschluss hat sich noch kein Interessent gemeldet.

Nein, nachvollziehen könne sie nicht, warum sich bisher niemand bewirbt, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Nicklas-Bach dem SWR. Erst jetzt habe der Gemeinderat im Staatsanzeiger eine Anzeige geschaltet.

Wachsende Gemeinde im ländlichen Raum

Rot am See habe alles was eine Kommune im ländlichen Raum ausmacht: Gewerbe, attraktive Bauplätze, eine wachsende Einwohnerzahl, so Susanne Nicklas-Bach. Die betrage derzeit 5.400 Menschen. Und nicht zuletzt könne man auch gut miteinander Feste feiern, wie die überregional bekannte Muswiese zeige. Der Gemeinderat arbeite harmonisch zusammen. Wer sich bewerbe, könne auf die Unterstützung durch das Gremium, wie auch die Verwaltung zählen.

Amtsinhaber geht in den Ruhestand

Amtsinhaber Siegfried Gröner (parteilos) will in den Ruhestand gehen. Seit 2002 ist er der Bürgermeister von Rot am See. Man habe "wahnsinnig viel gemacht und aufgebaut" zitiert das Hohenloher Tagblatt Gröner. Ihm wäre es wichtig, dass es eine gute Weiterentwicklung gibt.

Das Beste kommt zum Schluss

Die stellvertretende Bürgermeisterin Nicklas-Bach bleibt im SWR-Interview zuversichtlich. Das Beste komme zum Schluss, sagte sie. Ende der Bewerbungsfrist ist Montag der 15. Februar.