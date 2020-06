Am Landgericht Ellwangen hat am Montagvormittag ein Prozess wegen sechsfachen Mordes begonnen. Vor Gericht steht ein 27-Jähriger, der in Rot am See sechs Familienangehörige gezielt erschossen haben soll, zwei weitere überlebten mit teils schweren Verletzungen.

Der Prozess hat etwas verspätet am Montagmorgen begonnen. Der 27-Jährige wurde in den Gerichtssaal hineingeführt, den lockigen Kopf unter einer Jacke versteckt. Die Handschließen wurden ihm abgenommen, an den Füßen blieb er gefesselt. Offenbar will er zur Tat aussagen, das hat er vor Gericht bekräftigt.

"Ich gehe davon aus, dass er im Wesentlichen das wiederholen wird, was er schon im Ermittlungsverfahren der Polizei gegenüber und dem Ermittlungsrichter gegenüber angegeben hat." Andreas Kugel, Verteidiger aus Schwäbisch Hall

Angeklagter aus Rot am See erzählt von psychischer Misshandlung

Zum Motiv kommen immer weitere Details im Laufe des Vormittags ans Licht: Er war überzeugt davon, dass die Mutter ihm Gift habe ins Essen mischen wollen, sie habe ihm weibliche Hormone verabreicht, da sie sich ein Mädchen gewünscht habe. Sie habe ihn als Jungen verspottet und ihm Schmerzen zugefügt. Auch sonst habe sie ihn psychisch misshandelt. Er sei noch in der Grundschule Bettnässer gewesen und habe bis zum Alter von neun oder zehn Jahren Windeln getragen.

"Jeder, der gewusst hat, was mir meine Mutter antut, hätte die Verpflichtung gehabt, sie zu töten." Angeklagter im Mordprozess von Rot am See

Die Angst vor einer Vergiftung habe sein Leben geprägt. Er habe auch versucht, seinem Vater von den Misshandlungen der Mutter zu erzählen - dieser habe das nur niedergebügelt. Seinen Vater habe er verachtet, da er seiner Mutter hörig gewesen sei. Der Angeklagte selbst schildert, wie er immer in seinem Zimmer gelebt habe und nie mit dem Vater, bei dem er lebte, zusammen gegessen habe - aus Angst vor Gift.

Auf Ankunft der Familie in Rot am See gewartet, dann das Feuer eröffnet

Die Tat wird am Vormittag vor Gericht von der Staatsanwaltschaft in allen Einzelheiten geschildert. Laut Anklage war er im Jahr 2017 zum Vater gezogen, er habe keinen Kontakt zur Mutter gehabt. Der Plan sei gewesen, sie am 24. Januar 2020 zu erschießen. Dafür habe er in Nürnberg die Pistole gekauft, die er am 22.1. im Schützenverein einschoss. Einen Tag vor dem 24. Januar habe er sich dann versteckt und auf die Familienangehörigen gewartet. Bei Ankunft seiner Mutter, des Halbbruders und der Halbschwester und deren Großeltern habe er das Feuer eröffnet. Die Opfer flüchteten zunächst, er stellte ihnen nach, heißt es.

Die Tat hatte bundesweit Entsetzen und Anteilnahme ausgelöst, eine tödliche Familientragödie im Januar, die die Gemeinde Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) erschütterte. Sechs Menschen starben durch Schüsse. Die Opfer: die Eltern, Halbgeschwister sowie Onkel und Tante des Angeklagten.

Psychiatrischer Gutachter kommende Woche erwartet

Sicher nicht verzichten wird das Gericht auf den psychiatrischen Gutachter. Dabei geht es um die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten – der Experte soll einschätzen, ob zum Beispiel eine psychische Erkrankung bei dem Angeklagten vorliegt, der gezielt 30 Schüsse auf seine Familienangehörigen abgefeuert haben soll. Der Gutachter wird in der nächsten Woche erwartet, an einem der insgesamt sieben Verhandlungstage. Ein Urteil könnte am 10. Juli fallen.