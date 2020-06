Vor etwa fünf Monaten wurden in der Gemeinde Rot am See sechs Menschen erschossen, zwei schwer verletzt. Am Montag startet der Gerichtsprozess gegen den mutmaßlichen Täter - vergessen ist die schreckliche Gewalttat vor Ort aber noch lange nicht.

Dauer 0:31 min Prozess in Rot am See soll Gewalttat aufklären Ein junger Mann soll am 24. Januar 2020 in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) sechs Menschen erschossen und zwei schwer verletzt haben. Die Anklage vor dem Landgericht in Ellwangen lautet: sechsfacher Mord und zweifacher versuchter Mord.

Ab Montag rückt der Prozess die Opfer und das Geschehen in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) in den Fokus. Einige Anwohner hoffen, dass dadurch die Tat endlich aufgearbeitet wird. Noch ist das Blutbad, bei dem zwei weitere Menschen schwer verletzt wurden, vor Ort nicht vergessen.

Rot am See vor dem Prozessauftakt am Montag

Kinder spielen lachend im Ortskern, die Schlange in der Mittagszeit in den Bäckereien ist lang, in einem Blumenladen gehen die Menschen ein und aus. Rot am See scheint von außen wieder die beschauliche Gemeinde zu sein, wie vor dem 24. Januar dieses Jahres. Wenig zeugt noch von der Tat, die hier geschah: Damals starben sechs Menschen, zwei wurden schwer verletzt. Ein 26-jähriger naher Familienangehöriger soll sie mit einer halbautomatischen Waffe niedergestreckt haben - mit 30 Schuss Munition.

Die Toten von Rot am See sind unvergessen

Auch wenn der Alltag weitergehen muss: Vergessen sind die Toten nicht, so die Anwohner. Am Gasthaus, dem Tatort des Falls, der bundesweit für Aufsehen sorgte, flattert das Absperrband. Das amtliche Polizeisiegel versperrt noch immer das Türschloss. Menschen stellen auch jetzt noch Grablichter zur Erinnerung neben dem Eingang auf. Auf dem Friedhof sind die Gräber einiger der Opfer. Man denke an sie - und es werde noch einige Zeit dauern, bis das Geschehene verarbeitet sei. Die schreckliche Tat sei immer noch in den Köpfen der Menschen vor Ort, heißt es.

Mutmaßlicher Mord bei Familientreffen

Am 24. Januar kam es zu einem Zusammentreffen der Familie in Rot am See. Gegen Mittag soll der mutmaßliche Täter im Treppenhaus mehrere Schüsse auf seine Mutter abgegeben und seinen Vater erschossen haben. Im Anschluss daran hat er einen Onkel, eine Tante, Halbschwester und Halbbruder getötet, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Anschließend soll der Beschuldigte seine schwer verletzte Mutter mit einem gezielten Kopfschuss getötet haben.

Prozzes zur Bluttat in Rot am See Ein 26-Jähriger soll am 24. Januar 2020 in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) sechs Menschen erschossen und zwei schwer verletzt haben. Die Anklage vor dem Landgericht in Ellwangen lautet: sechsfacher Mord und zweifacher versuchter Mord. Der mutmaßliche Schütze glaubte, so die Anklageschrift, seine Mutter habe ihn als Jugendlichen vergiften wollen. Auch ist von körperlicher und psychischer Misshandlung die Rede. Bei dem Prozess geht es also auch um eine mögliche Schuldfähigkeit. Mehrere Sachverständige sind geladen. Am Ende könnte eine Freiheitsstrafe oder die Unterbringung in der Psychiatrie stehen.

Am Montag startet der Prozess gegen den 26-jährigen mutmaßlichen Schützen am Landgericht in Ellwangen (Ostalbkreis).

