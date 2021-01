Im Prozess gegen den mutmaßlichen sechsfachen Mörder von Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall), hat am Dienstagvormittag die beste Freundin der getöteten Schwester des Angeklagten ausgesagt.

Familie in Rot am See habe sich liebevoll um 27-Jährigen gekümmert

"Sie weiß, dass meine Mutter mich vergiftet hat", sagte der Angeklagte im Ellwanger Gerichtssaal, kurz bevor die Zeugin das Zimmer betrat.

Die Frau jedoch sagte aus: Für den Hass des jetzt 27-jährigen Mannes aus Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) auf seine Mutter habe sie keine Erklärung. Auch von dem angeblichen Plan, dass sie ihren Sohn vergiften wollte, wusste die Zeugin nichts. Stattdessen habe die Familie sich liebevoll um den Mann gekümmert, als Jüngster und Nesthäkchen sei er verhätschelt worden. Zuletzt gesehen hätte sie ihn Silvester 2013 in Rot am See. Später habe sie gehört, dass die Familie keinen Zugang zu ihm fand.

Wie bereits zum Prozessauftakt am Montag deutete auch am Dienstag die Nebenklage an, dass sie Gier für ein mögliches Tatmotiv hält: Das Elternhaus sollte zu gleichen Teilen auf die Geschwister übergehen. Jetzt aber sind Bruder und Schwester des Angeklagten tot. Und auf das Erbe, so hieß es bereits gestern, habe er nicht verzichtet. Sollte er für schuldunfähig erklärt werden, könnte er möglicherweise das Erbe antreten.

Gewalttat in Rot am See im Januar 2020 Ein damals 26-Jähriger hat in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) seine Eltern, seine Halbgeschwister sowie Onkel und Tante erschossen. Danach rief er selbst bei der Polizei an und stellte sich. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, heißt es. Der Mann war Sportschütze und hatte eine Waffenbesitzkarte. Das Landgericht Ellwangen hat ihn für sechsfachen Mord verurteilt.

Zum Prozessauftakt am Montag vor dem Landgericht Ellwangen hatte der Angeklagte gestanden. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Januar seine Eltern, Halbgeschwister, Tante und Onkel erschossen zu haben.

Urteil im Mordprozess möglicherweise kommende Woche

Zum Prozess sind mehrere Zeugen geladen. Nicht verzichten wird das Gericht auf den psychiatrischen Gutachter. Dabei geht es um die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten – der Experte soll einschätzen, ob zum Beispiel eine psychische Erkrankung bei dem Angeklagten vorliegt, der gezielt 30 Schüsse auf seine Familienangehörigen abgefeuert haben soll. Der Gutachter wird in der nächsten Woche erwartet, an einem der insgesamt sieben Verhandlungstage. Ein Urteil könnte am 10. Juli fallen.