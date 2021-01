Mordprozess um Schüsse in Rot am See startet im Sommer

Mutmaßlicher Schütze in Ellwangen vor Gericht Mordprozess um Schüsse in Rot am See startet im Sommer

Der Prozess um die tödlichen Schüsse auf sechs Menschen in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) soll am 29. Juni starten. Dies bestätigte ein Sprecher des Landgerichtes Ellwangen.