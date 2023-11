Rot am See: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag

In Rot am See ist ein Mann Opfer einer neuen Betrugsmasche geworden. Nach dem Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters fehlte ein fünfstelliger Betrag auf seinem Konto.

Ein falscher Bankmitarbeiter hat in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) einen fünfstelligen Betrag erbeutet. Der Vorfall soll sich bereits am Montagnachmittag ereignet haben, so die Polizei. Seine Masche: Mit einer gespooften, also einer gefälschten Rufnummer, rief er bei dem Mann an. Dabei verwendete er die Nummer der hauseigenen Bank.

Unberechtigte Kontobewegungen beim Online-Banking vorgegaukelt

Der unbekannte Mann teilte seinem Opfer mit, es hätte unberechtigte Kontobewegungen beim Online-Banking gegeben und er wolle dies überprüfen. Dazu solle sich der Mann in sein Online-Banking einloggen. Als der Mann feststellte, dass der Mauszeiger sich offenbar per Fernzugriff von selbst bewegte, brach er eine Überweisungsfreigabe auf seinem Handy ab. Er beendete laut Polizei auch das Gespräch.

Am Tag darauf stellte der Mann allerdings fest, dass ein fünfstelliger Betrag von seinem Konto fehlte.

Wie erhielt der Unbekannte Zugriff auf das Konto des Opfers?

Noch tappt die Polizei im Dunkeln, wie genau sich die Betrugsmasche zugetragen haben könnte. Möglicherweise habe der Mann aus Rot am See zuvor eine E-Mail erhalten und auf einen Link geklickt. Dadurch könnten Unbekannte bereits zuvor Zugriff auf sein Bankkonto erlangt haben, sagte ein Polizeisprecher auf SWR-Nachfrage.

Deshalb warnt die Polizei davor, Unbekannten am Telefon zu vertrauen, wenn diese beispielsweise nach vertraulichen Bankdaten fragen. Dritten sollte kein Zugriff auf den eigenen Computer ermöglicht werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Geben Sie keinerlei Auskünfte über ihr Vermögen und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis.

Die Polizei empfiehlt deshalb, persönlich zur Bank zu gehen und die Polizei zu informieren.