In Niederstetten startet der Rossmarkt

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am heutigen Donnerstag in Niederstetten nun wieder der traditionelle Rossmarkt statt. 2023 bereits zum 175. Mal.

Tradition wird ab Donnerstag groß geschrieben in der Region: Mit Umzug und Pferdeprämierung wird in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) zum 175. Mal Rossmarkt gefeiert. Das bedeutet, die Kleinstadt ist wieder ganz in den Händen von Pferden und ihren Haltern. Rund 200 Rösser unterschiedlichster Pferderassen werden erwartet.

Kutschen und Gespanne auf dem Niederstettener Rossmarkt

Der Auftrieb zur Prämierung auf dem Frickentalplatz beginnt bereits um 8 Uhr. Auch Kutschen und Gespanne werden prämiert. Als weiterer Programmpunkt folgt der traditionelle farbenfrohene Umzug durch Niederstetten am frühen Nachmittag. Den ganzen Tag über gibt es einen Krämermarkt mit rund 60 Ständen, den Abschluss bildet am Donnerstagabend der Rossmarkt-Tanz in der alten Turnhalle.