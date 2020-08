per Mail teilen

Nach dem ungültigen Bußgeldkatalog durch einen Fehler im Verkehrsministerium fordert der württembergische ADAC-Vorsitzende Dieter Roßkopf aus Heilbronn eine schnelle bundesweite Lösung.

Durch die misslungene Gesetzesreform sei regelrechtes Chaos entstanden, so der ADAC-Vorsitzende. Das habe inakzeptable Folgen, sowohl für die Verkehrssicherheit als auch für die Rechtstreue der Bürger: "Was es auf keinen Fall in Deutschland geben darf ist ein staatliches Klein-Klein. Eine unterschiedliche Handhabung von Bundesland zu Bundesland". Roßkopf fordert von der Politik eine klare und für das gesamte Bundesgebiet einheitliche Regelung.

Verkehrsminister beraten über Bußgeldkatalog

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seine Länderkollegen suchen weiter nach einer gemeinsamen Linie für den Umgang mit dem neuen Bußgeldkatalog. Der Bußgeldkatalog musste Anfang Juli wegen eines Formfehlers ausgesetzt werden. Konkret geht es um die Frage, ob zu viel gezahlte Bußgelder zurückgezahlt und Fahrverbote aufgehoben werden.