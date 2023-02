Rosenmontags-Blutspende in Künzelsau

Die Blutspende-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes in Künzelsau zu Rosenmontag gilt als besonders erfolgreich. Auch anderswo gibt es über Fasching weitere Aktionen.

In der Stadthalle von Künzelsau (Hohenlohekreis) führt das Deutsche Rote Kreuz wieder seine traditionelle Blutspende-Aktion durch. In den Jahren vor der Corona-Pandemie waren immer zwischen 400 und 500 Menschen dem Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes gefolgt. Die Aktion in der Stadthalle Künzelsau beginnt um 14 Uhr und dauert bis 19:30 Uhr. Diesmal vergibt das DRK die Termine online. Es empfiehlt vorher rund zwei Liter Flüssigkeit zu trinken.

Eberhardt Weck vom DRK-Blutspendedienst in Baden-Württemberg und Hessen:

DRK hofft auf mehr Blutspender

Eberhardt Weck vom DRK-Blutspendedienst in Baden-Württemberg und Hessen sagte dem SWR, in den Jahren der Pandemie habe es weniger Spenderinnen und Spender gegeben. Deswegen hoffe er jetzt wieder auf mehr.

Weitere Blutspende-Aktionen über Fasching

Auch in der Gemeindehalle in Ellhofen (Kreis Heilbronn) findet das närrische Blutspenden am Rosenmontag statt. Beginn ist um 14:30 Uhr. In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) kann am Dienstag in der Stadthalle Blut gespendet werden. Auch die Stauseehalle in Mulfingen (Hohenlohekreis) wird zum Blutspenden am Dienstag geöffnet.