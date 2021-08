In Schwäbisch Hall ermittelt die Polizei, was mit dem Fahrer eines Motorrollers geschehen ist. Der Mann wurde im Straßengraben an einer Einmündung bewusstlos gefunden. Die Polizei vermutet einen Unfall, sicher ist sie sich aber nicht. Laut einer Meldung haben am vergangenen Freitag gegen 17:30 Uhr Passanten den besinnungslosen 51-Jährigen gefunden. So viel konnte ermittelt werden: Er habe an der Einmündung wohl angehalten. Offenbar wollte er sich vergewissern, ob die Straße frei ist. Der Rollerfahrer habe sich unverletzt gefühlt. Dennoch begab er sich anschließend in ärztliche Behandlung, so die Polizei weiter. Jetzt werden Zeugen gesucht.