Die rollende Bibliothek "robi" der Stadtbibliothek Heilbronn fährt wieder. Wegen eines Verkehrsunfalls und aufwändiger Reparaturarbeiten war der Bus seit Mai nicht mehr im Einsatz. Nach wie vor hat die rollende Bibliothek einen hohen Stellenwert, so die stellvertretende Bibliotheksleiterin Dorit Kuhnle. Die ersten Haltestellen sind am Nachmittag in Frankenbach und Neckargartach. Weitere Stadtteile werden am Freitag angefahren. Schulen fährt die rollende Bibliothek momentan wegen der Corona-Einschränkungen nicht an.