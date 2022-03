Audi, VW und R. Stahl in Waldenburg reagieren auf Lieferengpässe

Während Audi Neckarsulm ab Montag wieder in allen Baureihen produzieren will, erlebt VW aktuell die volle Wucht der Versorgungskrise mit Chips und auch R. Stahl zieht Konsequenzen.

Der Explosionsschutzspezialist R. Stahl aus Waldenburg (Hohenlohekreis) wird zum 1. Juli seine Preise um bis zu 4,9 Prozent deutlich erhöhen. Damit reagiert das Unternehmen auf die weitaus höheren Einkaufskosten von Rohmaterialien. Nach Unternehmensangaben gehören zu den wesentlichen Preistreibern die weltweit starke Wachstumsdynamik im Bereich der Digitalisierung und Versorgungsengpässe bei Eisenerz und Spezialkunststoffen. Diese würden besonders stark von China geordert.

Höhere Kosten im Transportbereich für R. Stahl

Zusätzlich führten begrenzte Kapazitäten im Transportbereich zu höheren Frachtkosten. Die Umsatzprognose für dieses Jahr steigt damit von 250 Millionen Euro auf rund 254 Millionen Euro an, so der Explosionsschutzspezialist in einer Pressemitteilung.

Explosionschutzspezialist aus Waldenburg R. Stahl ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie sollen in gefährdeten Bereichen Explosionen verhindern. Das Spektrum reicht laut R. Stahl von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Nach eigenen Angaben sind typische Anwender die Öl- und Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.690 Mitarbeiter erwirtschafteten 2020 weltweit einen Umsatz von 247 Millionen Euro, so das Unternehmen mit Sitz in Waldenburg (Hohenlohekreis).

Produktionsausfälle bei Audi wegen Halbleitermangels

Im Audi-Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wurde nach Pfingsten die Produktion mehrerer Modelle gestoppt. Die betroffenen Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit. Grund waren vor allem fehlende Halbleiter-Bauteile. Das hatte bereits mehrfach zu Produktionsausfällen in diesem Jahr geführt, so Audi, auch bei anderen Autoherstellern. Das Audi-Werk im bayerischen Ingolstadt war ebenfalls betroffen.

Audi beendet Kurzarbeit

Ab Montag soll nun wieder produziert werden - auch die B-Reihe am Standort Neckarsulm, dazu gehören die Modelle die A4-Limousine und das A5-Cabrio. Und auch in Ingolstadt laufen die Linien 1 und 2 am Montag wieder an. Damit produzieren dann alle Baureihen wieder in gewohnter Schichtfahrweise, heißt es bei Audi.

"Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Auswirkungen des weltweiten Halbleiter-Engpasses auf die Produktion zu minimieren. Nach aktueller Lage gehen wir davon aus, dass in den kommenden Monaten die Versorgung weiterhin angespannt sein wird."

VW weiter in der Versorgungskrise wegen Chipmangels

Der Audi-Mutterkonzern Volkswagen (VW) befindet sich gerade mitten in der Halbleiter-Versorgungskrise. In einem Interview des Handelblatts am Donnerstag spricht VW-Einkaufsvorstand Murat Aksel von den härtesten sech Wochen, die VW bevorstehen. Mehr als 100.000 Autos konnten bei VW wegen des Halbleiter-Engpasses nicht gebaut werden. Langfristig fehlten etwa zehn Prozent der Chips, weil weltweit nicht genug produziert werde.