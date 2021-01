per Mail teilen

An der Polizei-Sporthalle auf dem Wertheimer Reinhardshof (Main-Tauber-Kreis) haben jetzt die eigentlichen Sanierungsarbeiten begonnen. Seit November liefen bereits Vorarbeiten für das 3,7 Millionen Euro-Projekt. Im Inneren der alten Sporthalle, die bei einem Brandanschlag vor sechs Jahren in weiten Teilen zerstört worden war, haben die Abbrucharbeiten begonnen. Demnächst soll der innere Rohbau starten. Man sei voll im zeitlichen Plan, hieß es beim zuständigen Amt für Vermögen und Bau in Heilbronn. Die Corona-Pandemie habe bislang keine Auswirkungen auf die Baustelle. Die 3,7 Millionen Euro teure Sanierung der Polizei-Sporthalle soll bis August 2022 abgeschlossen sein. Bis dahin müssen die Wertheimer Polizeischüler weiter auf andere Sporthallen ausweichen.