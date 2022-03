Neuer Roboter-OP am Diakoneo-Klinikum

Das Diakoneo in Schwäbisch Hall ist eine von weltweit drei Kliniken, die mit einem neuen Robotersystem Operationen durchführt. Die "Robotic-Suite" besteht aus verschiedenen Komponenten, die bei der Operation ein komplexes Zusammenspiel bilden. Sie ist seit 8. März an der Klinik im Einsatz. Es gibt robotische Arme, bildgebende Verfahren, 3-D-Brillen und mehr im OP. Es können zum Beispiel Operationen an der Wirbelsäule, Hals-Nasen-Ohren oder neurochirurgische Eingriffe als Hybridverfahren durchgeführt werden. Möglich wurde die Investition durch eine großzügige Spende, so Diakoneo- Geschäftsführer Christoph Ries.