Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist ab Montag zum dritten Mal in Kupferzell (Hohenlohekreis), um in dieser Woche weitere Forschungen zu den Corona-Langzeitfolgen durchzuführen.

Mit zwei großen Testbussen und etwa acht bis zehn Mitarbeitern wird das Robert-Koch-Institut (RKI) dann bis vorraussichtlich 25. Juni Halt vor der Kupferzeller Carl-Julius-Weber-Halle machen. Im Laufe des heutigen Tages soll dann alles vorbereitet werden und ab Dienstag geht es los mit Tests und Untersuchungen.

Große Teilnahmebereitschaft in Kupferzell

Zur Teilnahme an der Studie wurden wieder dieselben Probanden eingeladen, wie auch schon bei den ersten beiden Terminen. Die Teilnahme ist freiwillig. Laut Bürgermeister Christoph Spieles (CDU) hätten sich aber die meisten wieder gerne bereit erklärt erneut an der Studie teilzunehmen. Insgesamt werden rund 300 Personen befragt und untersucht. Ihnen wurde schon im Vorfeld ein Fragebogen zugesandt, ob es seit der letzten Untersuchung Veränderungen gab. Beispielsweise, ob man geimpft wurde oder ob man Long-Covid Symptome hat.

Auch Antikörperforschung extrem wichtig

Anhand dieser Fragebögen wurde dann erörtert, wer ab Dienstag einen Vor-Ort-Termin angeboten bekommt, um eine Blutprobe für weitere Untersuchungen abzugeben. So soll neben der Erforschung der Langzeitfolgen auch die zeitabhängige Nachweisbarkeit von Antikörpern erforscht werden, sprich wie lange nach einer Impfung oder einer Infektion wie viele Antikörper im Blut sind. Hier könne man nach Aussage des RKI sogar zwischen Antikörpern infolge einer Erkrankung oder einer Impfung unterscheiden.

Ehemaliger Hotspot ideal für Studie

"Wir freuen uns natürlich, wenn das Robert-Koch-Institut wieder hier in Kupferzell Station macht und wir unseren Teil im Kampf gegen die Corona-Pandemie beitragen können."

Als ehemaliger Corona-Hotspot bot sich Kupferzell gut für die erste Studie an. Aufgrund der hohen Teilnahmebereitschaft aus der Bevölkerung dort und der guten Zusammenarbeit mit den Behörden, komme man aber auch jetzt gerne wieder nach Kupferzell, so das RKI. Und auch in Kupferzell freut man sich, einen Teil zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beitragen zu können, so Christoph Spieles.