14. Robert-Jacobsen-Preis an Künstlerduo

Im Carmen Würth Forum in Künzelsau (Hohenlohekreis) ist am Montagabend der Robert-Jacobsen-Preis an das Künstlerduo Elmgreen & Dragset verliehen worden. Gleichzeitig wurde eine Werkschau der skandinavischen Künstler im Museum Würth2 eröffnet. Zu sehen sind neun Skulpturen, darunter die Arbeit "Statue of Liberty", ein originales Betonsegment der Berliner Mauer, in das die Künstler einen Geldautomaten eingebaut haben. Elmgreen & Dragset wollen damit die angebliche Befreiung und den Ausverkauf der Geschichte hinterfragen, so Juror Bernhard Maaz, der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Der Robert-Jacobsen-Preis der Stiftung Würth wird zweijährig vergeben und ist neuerdings mit 50.000 Euro dotiert.