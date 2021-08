Nach mehreren Stationen in Baden-Württemberg ist Robert Habeck (Grüne) am Donnerstagnachmittag für eine gute Stunde nach Heilbronn gekommen. Etwa 300 Menschen wollten hören, was der Parteivorsitzende zu sagen hatte. Während seiner Rede bekam Habeck immer wieder großen Applaus und Zustimmung. Kurz vor seiner Rede ergriff Isabell Steidel das Mikrofon. Die Bundestagskandidatin der Grünen aus Heilbronn hat geringe Chancen, über die Grünen-Landesliste in den Bundestag einzuziehen. Sie warb für mehr Einsatz gegen den Klimawandel, den man sozial gerecht denken müsse.