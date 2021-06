Zum dritten Mal bereits ist das Robert-Koch-Institut (RKI) in Kupferzell (Hohenlohekreis) vor Ort. Am Dienstagmorgen startete das RKI weitere Forschungen zu "Long Covid".

Der Aufbau und die Vorbereitungen sind gut über die Bühne gegangen, teilte Kupferzells Bürgermeister Christoph Spieles (CDU) dem SWR Studio Heilbronn am Dienstagmorgen mit. Zwei Testbusse stehen bereit und für die Blutuntersuchungen hat das RKI ein kleines Labor aufgebaut.

Corona-Infektion im ländlichen Gebiet

Das RKI will mit seiner neuen Studie vor allem die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion im ländlichen Gebiet erforschen. Einige Infizierte haben noch lange mit den Folgen einer Corona-Erkrankung zu kämpfen, andere wiederum nicht. Wie das kommt und was das für die Gesundheitsversorgung durch Ärzte bedeutet, darum geht es in der dritten Befragung, die das Institut in der kleinen Gemeinde im Hohenlohekreis durchführt.

"Möglicherweise müssen sich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder auch Krankenhäuser langfristig auf eine Versorgungswelle solcher Fälle einstellen."

In der ersten Corona-Welle im vergangenen Jahr war der Hohenlohekreis Hotspot in Baden-Württemberg und Kupferzell ein Ausbruchsherd. Anlass für das Robert-Koch-Institut, um in einer ersten Untersuchung vor Ort zu erforschen, wie hoch die Infektionsrate war. In einer zweiten Studie ging es darum herauszufinden, wie lange Genesene immun gegen das Virus bleiben.

In der dritten Befragung, die das Institut in Kupferzell durchführt, geht es um die Corona-Langzeitfolgen. SWR

Große Teilnahmebereitschaft

Befragt werden jetzt Einwohnerinnen und Einwohner, die bereits bei den beiden anderen Studien mitgemacht haben. Aufgrund der hohen Teilnahmebereitschaft der Bevölkerung und der guten Zusammenarbeit mit den Behörden, komme man auch dieses Mal gerne wieder nach Kupferzell, so das RKI.

Die Teilnahme ist im Übrigen freiwillig. Laut Bürgermeister Christoph Spieles (CDU) hätten sich die meisten wieder gerne bereit erklärt, erneut an der Studie teilzunehmen.

"Wir freuen uns natürlich, wenn wir unseren Teil im Kampf gegen die Corona-Pandemie beitragen können."

Fragebogen zu Long-Covid-Symptomen

Den Teilnehmenden wurde schon im Vorfeld ein Fragebogen zugesandt, ob es seit der letzten Untersuchung Veränderungen gab. Beispielsweise, ob man geimpft wurde oder ob man Long-Covid-Symptome hat. Anhand dieser Fragebögen wurde dann erörtert, wer ab Dienstag eine Blutprobe für weitere Untersuchungen abgeben sollte.

Dem RKI geht es auch um die zeitabhängige Nachweisbarkeit von Antikörpern im Blut. SWR

Neben der Erforschung der Langzeitfolgen könne so auch die zeitabhängige Nachweisbarkeit von Antikörpern im Blut erforscht werden, heißt es. Die Untersuchungsleiterin Julia Strandmark lässt Blut von Bürgern auf Antikörper untersuchen und dokumentiert mit Fragebögen die Langzeitfolgen. Dies sei auch politisch interessant, sagt Strandmark.

"Wir fragen ja auch nach den psychischen Belastungen, die von den ganzen Maßnahmen ausgehen. Wir fragen: wie gehen die Menschen damit um? Das kann hilfreich sein für zukünftige Pandemien und wie man damit in Zukunft umgeht."

Etwa acht bis zehn Beschäftigte des Robert-Koch-Instituts werden die Untersuchungen vorraussichtlich bis zum 25. Juni in den beiden Testbussen vor der Kupferzeller Carl-Julius-Weber-Halle durchführen.