Rund 200 Menschen haben am Dienstagvormittag auf dem Heilbronner Kiliansplatz für eine bessere Bezahlung in Krankenhäusern gestreikt. Mitarbeiter aus Kliniken in Heilbronn, Crailsheim, Tauberbischofsheim und aus den Neckar-Odenwald-Kliniken waren dabei. mehr...