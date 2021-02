Der Hohenlohekreis meldet eine hohe Teilnehmerquote an der Corona-Folgestudie des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Kupferzell. Sie habe bei mehr als 90 Prozent gelegen, heißt es in einer Mitteilung.

Kupferzeller auf dem Weg in den Medibus des RKI (Archivbild) SWR Von Dienstag bis Samstag vergangener Woche hat das RKI in Kupferzell Proben von Menschen genommen, die bei der ersten Untersuchung im Frühjahr Antikörper gegen das Corona-Virus im Blut hatten. Mit der Studie soll die Entwicklung der Antikörper-Konzentration ermittelt werden. Ergebnisse per Post in einigen Wochen Auch das RKI ist mit der Anzahl der Teilnehmer zufrieden. Von 289 eingeladenen Kupferzellerinnen und Kupferzellern hatten sich über 270 zurückgemeldet - mehr als erhofft. "Die Teilnehmer bekommen schon innerhalb der nächsten vier Wochen Post von uns und haben dann ihre Ergebnisse. Wir werden den ganzen Datensatz in Ruhe auswerten und werden den voraussichtlich im ersten Quartal 2021 publizieren." Jörg Schaarschmidt, Robert-Koch-Institut Frühjahr: Kupferzell lange Zeit Hotspot Bereits von Mai bis Juni diesen Jahres waren mehr als 2.000 Einwohner Kupferzells für die erste Studie des RKI vor Ort untersucht und befragt worden. In der ersten großen Studie stand die Corona-Dunkelziffer im Vordergrund. Ein Ergebnis damals: Fast acht Prozent der Kupferzeller hatten Corona, fast vier Mal mehr, als vorher bekannt. RKI: Corona-Studie in Kupferzell Vom 20. Mai bis zum 9. Juni waren vom Robert-Koch-Institut (RKI) in Kupferzell (Hohenlohekreis) mehr als 2.200 Einwohner untersucht und befragt worden. Bei ihnen wurden Rachenabstriche durchgeführt und Blutproben entnommen. Die Teilnehmer mussten einen Fragebogen zu Vorerkrankungen, dem Einkommen oder zu Angewohnheiten ausfüllen. "Einen großen Erfolg" nannte das Landratsamt damals die hohe Bereitschaft der Bevölkerung zur Teilnahme. Hintergrund der Studie ist, zu erfahren, wie sich das Coronavirus vor Ort verbreitet hat. Mehr als 100 Menschen bei Kirchenkonzert infiziert Die Gemeinde war der erste große Hotspot in der Region, an dem es lange Zeit die meisten Infizierten pro 100.000 Einwohner in ganz Baden-Württemberg gab. Ursprung des Ausbruchs war ein Kirchenkonzert am 1. März mit mehreren Posaunenchören. Dabei hatten Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, mehr als 100 weitere Besucher angesteckt. Drei Betroffene starben.