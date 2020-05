Die Corona-Lage scheint einigermaßen im Griff. Doch die Behörden warnen: Eine zweite Krankheitswelle könnte noch kommen. Um dafür gerüstet zu sein, startet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Studie. Erster Ort dafür ist Kupferzell (Hohenlohekreis).

RKI macht in Kupferzell eine Corona-Studie (Symbolbild) dpa Bildfunk Hendrik Schmidt

Hintergrund der Studie des RKI ist, zu erfahren, wie sich das Corona-Virus in Kupferzell verbreitet hat: Wie viele Menschen tragen Antikörper in sich, wie viele waren infiziert, ohne es zu merken? 2.000 Bürger sollen getestet und befragt werden. Sie werden vom Robert-Koch-Institut ausgewählt.

Erster großer Corona-Hotspot im Hohenlohekreis

Kupferzell sei besonders geeignet, heißt es in einer Mitteilung, weil der Ort auf dem Land liegt und relativ isoliert sei. Außerdem war er der erste große Hotspot im Hohenlohekreis, wo es lange Zeit die meisten Infizierten pro 100.000 Einwohner in ganz Baden-Württemberg gab.

Anfang März waren Covid-19-Erkrankte bei einem Kirchenkonzert dabei und steckten andere Besucher an. Drei Wochen soll die Studie in Kupferzell dauern. Das RKI will sie auf weitere Hotspots in Deutschland ausdehnen.