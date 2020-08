Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine Studie zur Corona-Pandemie in Kupferzell (Hohenlohekreis) abgeschlossen. Im Livestream am Freitagvormittag begleiten wir die Pressekonferenz zu den Ergebnissen.

Vom 20. Mai bis zum 9. Juni waren vom Robert-Koch-Institut (RKI) in Kupferzell (Hohenlohekreis) mehr als 2.100 Einwohner untersucht und befragt worden. Man führte bei ihnen Rachenabstriche durch und entnahm Blutproben. Die Teilnehmer mussten einen Fragebogen zu Vorerkrankungen, dem Einkommen oder zu Angewohnheiten ausfüllen. "Einen großen Erfolg" nannte das Landratsamt damals die hohe Bereitschaft der Bevölkerung.

Ursprünglich wollte das RKI die Ergebnisse der Corona-Studie in Kupferzell schon im Juli bekanntgeben. Der Zeitplan konnte aber nicht ganz eingehalten. Nun aber ist es so weit: Am Freitag stellen die Wissenschaftler ihre Erkenntnisse zu den Tests an der Kupferzeller Bevölkerung vor.

Ausbreitung des Coronavirus nachvollziehen

Die Untersuchung im ehemaligen Infektionshotspot gehört zur ersten von insgesamt vier lokalen Corona-Studien. Mit den gewonnenen Erkenntnissen versuche das RKI, besser nachzuvollziehen, wie das Virus sich verbreitet und mit welcher Folge für die Betroffenen.