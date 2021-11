In Creglingen (Main-Tauber-Kreis) ist am Freitagmorgen ein Rind aus einem Schlachthof geflohen und von der Polizei erschossen worden. Das Tier hatte sich kurz nach 9 Uhr beim Schlachthof losgerissen und war in einen nahegelegenen Wald geflüchtet, so die Polizei. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Tier auf die Landesstraße läuft und somit Autofahrer gefährdet, wurde es von der Polizei erlegt.