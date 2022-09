Missbrauch von Kindermodels: Verteidigung kündigt Revision an

per Mail teilen

Ein bekannter Fotograf hat planvoll Jungen missbraucht, die er als Kinder-Fotomodels ablichtete. Dafür soll er fünf Jahre ins Gefängnis. Die Verteidigung will Revision einlegen.

Vom Kölner Landgericht wurde der prominente Fotograf aus dem Kreis Schwäbisch Hall, der über mehrere Jahre Jungen missbraucht hat, zu knapp fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann drei Jungen schwer sexuell missbraucht haben soll. In zwölf weiteren Fällen ergingen Freisprüche, da die notwendigen konkreten Feststellungen nicht mehr möglich waren. Die Verteidigung will Revision gegen das Urteil einlegen.

Fotograf stammt aus Kreis Schwäbisch Hall

Der Mann wurde in Ilshofen geboren und ist in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) aufgewachsen. Er hatte für renommierte Magazine auf der ganzen Welt gearbeitet.

Laut Urteil hat sich der Mann in der Zeit von 1999 bis 2006 an den damals unter 14 Jahre alten Jungen vergangen. Seine sexuellen Übergriffe bereitete er demnach "hochgradig manipulativ" vor. Er habe mit den Jungen Freizeit verbracht, mit ihnen in seiner Penthouse-Wohnung Playstation gespielt, ihnen teure Geschenke gemacht oder sie mitgenommen auf Fernreisen, unter anderem auf die Malediven.

Revision angekündigt

Der 54-jährige Fotograf hatte im Prozess geschwiegen, die Vorwürfe über seine Verteidiger aber bestreiten lassen. Diese hatten wiederholt von einem "Komplott" gegen ihren Mandanten gesprochen. Bei der Urteilsbegründung widersprach die Kammer deutlich: "Es gab keine Verschwörung." Die Verteidiger kündigten an, gegen das Urteil in Revision zu gehen.